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Başka Tural’dan Basın Bayramı kutlaması

Başka Tural’dan Basın Bayramı kutlaması
ISPARTA
G.Tarihi: 22.07.2023 14:09
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Başka Tural’dan Basın
Bayramı kutlaması 
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural,  Türk Basınından sansürün kaldırılışının 115. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, gazetecilerin Basın Bayramını kutladı. 
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan Türk Basınından sansürün kaldırılışının yıl dönümünde kutlama mesajı yayınladı. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basının, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynadığını belirten Başkan Tural “ Basın; meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Basın özgürlüğü demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli olgudur. Bu doğrultuda, halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının, görevlerini yerine getirirken; meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir. Ülkemizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.
 
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