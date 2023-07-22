ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DEĞİŞEN YAĞIŞ REJİMİNDE TAHRİBATA UĞRAMIŞ ORMAN YOLLARINI HIZLI BİR ŞEKİLDE ONARDI!





























Isparta, 22.07.2023 -Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, sınırları içerisinde kalan değişen yağış rejimiyle birlikte tahribata uğramış orman yollarını hızlı bir şekilde onararak orman yangınları açısından hassas olan alanlara erişimi sağladı.Son dönemde yaşanan iklim değişiklikleri, Isparta ve çevresindeki orman yollarının ciddi zarar görmesine yol açtı. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, bu olumsuz etkilerle mücadele etmek ve ormanlarımızın geleceğini korumak adına hızlı ve etkili bir çözüm geliştirdi.Orman yangınları açısından risk taşıyan bölgelerde, hazır sanat yapısı elemanları kullanılarak orman yolları, uzman ekipler tarafından hızlı bir şekilde onarıldı. Bu sayede, yangın tehlikesi altındaki orman alanlarına acil müdahale ekiplerinin kolaylıkla ulaşması sağlandı.Bölge Müdürü Rifat Ataş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ormanlarımız, yaşanan iklim değişiklikleri ve artan yangın tehdidi karşısında büyük risk altında. Ancak Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak, hassas bölgelerde meydana gelen yolların onarımını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, yangın söndürme ve önleme çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamış olduk. Ormanlarımızın korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nün gösterdiği çevre dostu ve hızlı çözümler, bölgedeki orman alanlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür tedbirlerin, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi zor durumlarla başa çıkmada ne kadar kritik olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.Orman Bölge Müdürlüğü, çevre ve ormanların korunması için sürdürdüğü çalışmalarla, Isparta halkının da büyük takdirini kazanmaya devam ediyor.