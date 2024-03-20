"Mesleki Eğitim Öğrencilerine Büyük Destek: 35 Bin TL'ye Varan Yardımlar Yolda!"

Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Organize Sanayi Bölgelerinde ve özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan veya okuyacak öğrencilere büyük bir eğitim desteği sağlanacak. İşte detaylar:

35 Bin TL'ye Varan Destek: Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, belirli şartları taşıyan mesleki eğitim öğrencilerine yönelik olarak 35 Bin TL'ye kadar eğitim desteği sağlanacak. Bu destek programıyla öğrencilerin eğitim ve öğretim masraflarının karşılanması amaçlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, belirli şartları taşıyan mesleki eğitim öğrencilerine yönelik olarak 35 Bin TL'ye kadar eğitim desteği sağlanacak. Bu destek programıyla öğrencilerin eğitim ve öğretim masraflarının karşılanması amaçlanıyor. Destek Programı Detayları: Şubat 2024 ve Haziran 2024 dönemlerine ait taksit ödemelerini kapsayacak şekilde yürürlüğe girecek olan bu destek programı, özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrencileri kapsayacak. Detaylı bilgiler ve başvuru süreci, Millî Eğitim Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı tarafından belirlenecek.

Şubat 2024 ve Haziran 2024 dönemlerine ait taksit ödemelerini kapsayacak şekilde yürürlüğe girecek olan bu destek programı, özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrencileri kapsayacak. Detaylı bilgiler ve başvuru süreci, Millî Eğitim Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı tarafından belirlenecek. Ortak Yürütme ve Uygulama: Destek programının uygulanması ve yürütülmesi, Millî Eğitim Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın ortaklaşa hareket etmesiyle gerçekleştirilecek. Bu sayede, öğrencilere sağlanacak olan eğitim desteğinin etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.