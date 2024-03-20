"Gürültüye Karşı Sıfır Tolerans: Apartmanlarda Yapılan Cezalar Artırıldı!"

Apartman yaşamında sessizlik ve huzur herkesin hakkıdır. Ancak gürültü yapan komşuların varlığı, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, gürültü yapmak ve çevreyi rahatsız etmek ciddi sonuçlara yol açabilir. İşte, gürültü yapmanın cezası ve detayları:

Ceza Yetkisi: Apartman sakinleri, komşularının gürültü yapması durumunda zabıtaya veya karakola başvurarak şikayette bulunabilirler. Ayrıca apartman yöneticisi de belirli kurallara uymayan sakinlere para cezası verebilir. Ancak apartman yöneticisi, hiçbir şekilde bir sakinin evinden çıkarmaya veya sakinliği bozanlara karşı fiziki müdahalede bulunmaya yetkili değildir.

Apartman sakinleri, komşularının gürültü yapması durumunda zabıtaya veya karakola başvurarak şikayette bulunabilirler. Ayrıca apartman yöneticisi de belirli kurallara uymayan sakinlere para cezası verebilir. Ancak apartman yöneticisi, hiçbir şekilde bir sakinin evinden çıkarmaya veya sakinliği bozanlara karşı fiziki müdahalede bulunmaya yetkili değildir. Para Cezaları: Çevre Kanunu'na göre, gürültü yapmak için uygulanan cezalar yüzde 58,46 oranında artırılmıştır. Bu çerçevede, gürültü yapan kişilere çeşitli miktarlarda para cezaları uygulanmaktadır. Örneğin, standart dışı gürültü yapan konut sahiplerine 7.667 TL ceza kesilirken, iş yerleri ve atölyeler için ceza miktarı 77.372 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Fabrikalar, şantiyeler ve eğlence mekanlarının çıkardığı gürültü için ise ceza miktarı 232.264 TL'ye kadar ulaşabilmektedir.

Çevre Kanunu'na göre, gürültü yapmak için uygulanan cezalar yüzde 58,46 oranında artırılmıştır. Bu çerçevede, gürültü yapan kişilere çeşitli miktarlarda para cezaları uygulanmaktadır. Örneğin, standart dışı gürültü yapan konut sahiplerine 7.667 TL ceza kesilirken, iş yerleri ve atölyeler için ceza miktarı 77.372 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Fabrikalar, şantiyeler ve eğlence mekanlarının çıkardığı gürültü için ise ceza miktarı 232.264 TL'ye kadar ulaşabilmektedir. Gürültüden Kaçınma Sorumluluğu: Apartman sakinlerinin, çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü yapmamak için gerekli önlemleri alması beklenmektedir. Aksi halde, yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Apartman yaşamında huzurun sağlanması için herkesin sorumluluk alması ve kurallara uyması gerekmektedir. Gürültü yapmanın ciddi cezaları olabileceği gibi, uygun davranışlar sergileyerek yaşam kalitesini artırmak da mümkündür.