

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjdeli Haber: Bayram Tatili 9 Güne Çıkarıldı!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şoför Esnafları İle İftar Programı'nda yaptığı konuşmada Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. İşte detaylar:

Bayram Tatili 9 Güne Uzatıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını ve böylece kamu çalışanlarına Salı günkü yarım gün ile Pazartesi günü bayram tatili olarak eklenerek toplamda 9 günlük bir tatil süresi verildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını ve böylece kamu çalışanlarına Salı günkü yarım gün ile Pazartesi günü bayram tatili olarak eklenerek toplamda 9 günlük bir tatil süresi verildiğini duyurdu. Kamu Çalışanlarına Müjde: Kamu çalışanlarının 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacakları Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürenin idari izinli sayılacağını belirten Erdoğan, böylece tüm kamu çalışanlarına 9 günlük bir bayram tatili imkanı sağlandığını ifade etti.

Kamu çalışanlarının 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacakları Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürenin idari izinli sayılacağını belirten Erdoğan, böylece tüm kamu çalışanlarına 9 günlük bir bayram tatili imkanı sağlandığını ifade etti. Turizmcilerden Talep: Bayram tatili gün sayısının erken açıklanması taleplerini göz önünde bulunduran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı, tüm çalışanlar ve turizmciler arasında memnuniyetle karşılandı. Turizm sektörü, erken açıklanan tatil günlerinin planlama ve rezervasyon süreçlerini kolaylaştıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, vatandaşlar bayram tatilini daha uzun bir süre boyunca sevdikleriyle bir arada geçirme fırsatı bulacaklar. Bu kararın tüm vatandaşlar için hayırlı olması temennisiyle...