Kritik Uyarı: Benzin Fiyatlarına Zam Geliyor!

İstanbul'da motorin litre fiyatı 33.92 lira seviyesinde bulunuyor.

Benzinin litresi ise ortalama 34.05 lira civarında satılıyor.

Haberler arasında dikkat çeken gelişme, 25 Temmuz Salı gününden itibaren benzin fiyatlarına 2 lira zam geleceği yönünde. Sık sık değişen Brent petrol fiyatları ve döviz kurları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.25 Temmuz itibarıyla benzin fiyatlarına yapılacak 2 lira zam kararı, araç sahiplerini mali açıdan etkileyecek. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Güncel verilere göre;Akaryakıt fiyatları, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı'na ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor ve KDV hariç Rafineri Satış Fiyatı elde ediliyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru dikkate alınarak belirli bir fiyat değişim farkıyla gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.Bu önemli karar nedeniyle vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını dikkatle takip ederek bütçelerini korumak için gerekli önlemleri alabilirler.