Isparta Defterdarlığı'ndan Vergi Borçları Duyurusu

ISPARTA DEFTERDARLIĞINDAN DUYURU:

Yapılandırma Borçları: 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenebilmektedir. Peşin ödeme tercih edenler için son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 Pazartesi'dir. Taksitle Ödeme: Taksitle ödeme seçeneği tercih edenlerin birinci ve ikinci taksitleri 31 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekmektedir. İlk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi, yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilmek için önemlidir. Taksit Sayısının Azaltılması: Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkündür. Ancak bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilir. Peşin Ödeme İndirimi: Taksitle ödeme seçeneği tercih edenler, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılandırılan tutarın tamamını peşin öderse, peşin ödeme indiriminden de yararlanabileceklerdir. Yapılandırmaya İlişkin İndirimler: Yapılandırılan borçların tamamının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi durumunda, yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacaktır. Ayrıca Yİ-ÜFE oranlarına göre hesaplanan tutardan %90, idari para cezalarından %25, sadece fer'i alacak durumunda ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 ve matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) %10 indirim uygulanacaktır. Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Gelir Vergisi Ödemeleri: 2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. taksit ödeme süresi ve 2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023'de sona erecektir. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi: 7456 sayılı kanunla getirilen ek motorlu taşıtlar vergisi iki taksit halinde tahsil edilecektir. 1. taksit için son ödeme tarihi 31 Ağustos 2023, 2. taksit için son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2023 olacaktır. Ödeme Yöntemleri: Vergi borçları Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (gib.gov.tr) internet adresi, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve PTT şubeleri üzerinden ödenebilecektir. Ayrıca Motorlu Taşıt Vergisi, İnteraktif Vergi Dairesi ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına giriş yaparak ödenebilir.

Isparta Defterdarı Osman KOÇAŞ, tüm vatandaşları süreçleri doğru takip etmeye ve vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye davet etti.