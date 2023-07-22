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Isparta 'da Yüksel Hair Concept, Erkeklerin Trendi "Harbi Perma" ile Yazı Karşılıyor!

Isparta 'da Yüksel Hair Concept, Erkeklerin Trendi "Harbi Perma" ile Yazı Karşılıyor!
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Yüksel Hair Concept, Erkeklerin Trendi "Harbi Perma" ile Yazı Karşılıyor!
Sıcak ayların vazgeçilmez saç trendi olan perma ile tarzınızı yeniden keşfedin!
İnsanlar için saçlar, tarzın en önemli tamamlayıcısıdır ve özellikle erkekler için saç modelleri giderek daha fazla önem kazanıyor. 2023 yılında da saç modasına yön vermeye devam eden Isparta'da hizmet veren Yüksel Hair Concept, erkeklerin tercihi olan "Harbi Perma" ile yaz aylarına damga vuruyor. Ünlü isimlerin de favorisi olan perma, şimdi erkeklerin de tarzını belirliyor.

Neden Harbi Perma?
Yüksel Hair Concept, erkeklerin daha çok tercih ettiği perma saç modelini uzman ekibiyle bir adım öteye taşıyor. Perma saç modeli, düz saçları kıvırcık ve dalgalı hale getirerek müşterilerin 3-5 ay boyunca bu görünümü korumasını sağlıyor. Penslerle saçı ayırarak ve yönünü belirleyerek müşterilerin isteklerine uygun dalga modeli oluşturuluyor. Saçlar ince veya kalın tellere göre ayırılarak bigudilerle sarılıyor ve işlem sonrasında ürün uygulanıyor. Böylece saçlarınız denizde, güneşte ya da spor yaparken bile şeklini koruyor, rahat ve doğal bir görünüm elde ediyorsunuz.

Yazın Kullanım Kolaylığı
Yaz aylarında tercih edilen Harbi Perma, kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Denizden çıktığınızda ya da sıcak havalarda saçınız bozulsa bile perma saç modeliniz etkilenmiyor. Kıvırcık ve dalgalı yapısı, saçlarınıza doğal bir hareket ve canlılık kazandırıyor.

Yüksel Hair Concept'in Özgün Yaklaşımı
Yüksel Hair Concept, müşterilerine sağladığı ayrıcalıklı hizmetleriyle diğer kuaförlerden farklılaşıyor. Anatomik saç kesimi, protez saç, kişiye özgü renklendirme gibi özel uygulamalarla size en uygun ve özgün görünümü elde etmenizi sağlıyor.

Siz de Tarzınıza Yön Vermek İstiyorsanız...
Yazın daha spor ve doğal bir tarz için Harbi Perma'yı tercih edin. Yüksel Hair Concept'in uzman ekibiyle tanışın, saçlarınıza harika bir görünüm kazandırın. Müşterilerin rahatlığını ve güzellik anlayışını ön planda tutan Yüksel Hair Concept ile iletişime geçmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz.

İletişim:Yüksel Hair ConceptAdres:
Kutlubey Mahallesi (Mimar Sinan Caddesi) 1017 Sokak. No: 8 (Türkiye Finans karşısında), Isparta
Telefon: 0 (531) 287 20 81
Instagram: @yukselhairconcept

Siz de tarzınızı perma ile taçlandırın, yazın keyfini doyasıya çıkarın! Yüksel Hair Concept ile harika görünümünüzü keşfedin!
 
 
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Isparta 'da Yüksel Hair Concept, Erkeklerin Trendi "Harbi Perma" ile Yazı Karşılıyor!
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