Kirazlıdere Seyir Terasının Cam Montajına Başlandı

















Isparta Belediyesi, Kirazlıdere Seyir Terasının Cam Montajına Başladı

Isparta Belediyesi, Kirazlıdere Seyir Terasının Cam Montajına Başladı. Kirazlıdere Seyir Terası, Türkiye'nin sayılı ve büyük cam teraslarından birisi olacak.

Kirazlıdere Seyir Terası, Isparta Belediyesi tarafından Kirazlıdere'de inşa ediliyor. Seyir terası, yerden 25 metre yükseklikte 35 metre uzunluğunda ve 300 metrekarelik bir alana sahip olacak. Seyir terasının cam montajına başlandı.

Cam seyir terasının tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçiler şehri daha geniş bir görüş alanından izleyebilecekler, doğal güzellikleri panoramik bir şekilde gözlemleyebilecekler. Böylece Kirazlıdere Cam Seyir Terası yerli ve yabancı turistlerinde ilgisi çeken önemli bir destinasyon alanı haline gelmiş olacak.

Isparta Belediyesi, Kirazlıdere Seyir Terasının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin daha da güzelleşeceğini ve cazibesinin artacağını ifade etti.

Isparta Belediyesi, Kirazlıdere'de inşa ettiği seyir terasının cam montajına başladı. Cam seyir terasının tamamlanmasıyla birlikte bölgeye gelen vatandaşlar şehrin muhteşem manzarasını en güzel şekilde deneyimleyebilecekler.Kirazlıdere'de vatandaşlara hizmet veren restoran kafe önündeki alana Isparta Belediyesi tarafından Türkiye'nin sayılı ve büyük cam teraslarından birisi inşa ediliyor. Yerden 25 metre yükseklikte 35 metre uzunluğunda, 300 metrekarelik cam seyir terasının çelik montajları tamamlandı. Cam terasın elektrik altyapı çalışmaları da bitirildi. Terasın aydınlatılması ve görsel ışık şovu için döşenen elektrik altyapısının tamamlanmasının akabinde yürüyüş yolu ve seyir terasının camlarının montajına başlandı.Ekipler gelen özel kesim camları büyük bir titizlikle terasa yerleştiriyor. Cam seyir terasının tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçiler şehri daha geniş bir görüş alanından izleyebilecekler, doğal güzellikleri panoramik bir şekilde gözlemleyebilecekler. Böylece Kirazlıdere Cam Seyir Terası yerli ve yabancı turistlerinde ilgisi çeken önemli bir destinasyon alanı haline gelmiş olacak.