Gökçay'da Alkol Alan Gençler Olay Çıkardı

Isparta'nın mesire alanı Gökçay'da bir grup genç alkollü oldukları ve silah atışı yaptıkları iddia edildi. Ayrıca bir takım olay çıkardıkları yönünde bilgiler geldi. Olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Gökçay mesire alanında alkol alan bir grup genç, çevredeki vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Gruptaki gençler, silah atışı yaparak ve bağırarak çevredeki vatandaşları korkutmaya çalıştı. Ayrıca gençler, bir takım maddi hasarlı olaylara da karıştığı iddia edildi.Olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler, gençleri gözaltına alarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Gökçay mesire alanı, Isparta'nın en güzel mesire alanlarından biridir. Burada böyle bir olay yaşanması bizleri üzdü. Umarım bu olay bir daha yaşanmaz" dedi.