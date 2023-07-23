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Isparta'da Manga Konseri

Isparta'da Manga Konseri
ISPARTA
G.Tarihi: 23.07.2023 01:20
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Isparta'da Manga Konseri
Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Günleri Gençlik Şöleni, Türkiye'nin sevilen rock grubu Manga'nın sahne aldığı coşkulu bir konserle sona erdi.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nı dolduran binlerce genç ve vatandaş, Manga'nın birbirinden güzel şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.
Saatler öncesinden alana gelen Manga hayranları, konseri sabırsızlıkla bekledi. Manga'nın sahneye çıkmasıyla birlikte özellikle gençler büyük coşku yaşadı.
Manga'nın solisti Ferman Akgül, Lavanta Günleri Gençlik Şöleni'nde yer almaktan ve Isparta'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, kendilerini gençlerle buluşturan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.
Manga Grubuna Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Başkan Yardımcısı Erdoğan, Isparta'nın Manga ile yaşadığı coşkuya kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını dile getirerek, "Manga Grubuna böyle bir coşkuyu yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in selamlarını iletiyorum. Konserlerimizin devamının geleceğini buradan sizlere müjdelemek istiyoruz" dedi.
Konser, Manga'nın sevilen şarkılarından "Dünyanın En Güzel Hikayesi", "İki Kafadan Bir Ses", "Yalan" ve "Cevapsız Sorular"ın seslendirilmesiyle sona erdi.
 
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Isparta'da Manga'lı konser
Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Lavanta Günleri Gençlik Şöleni, Türkiye'nin sevilen rock grubu Manga'nın sahne aldığı coşkulu bir konserle sona erdi.
Manga Grubunun solisti Ferman Akgül, kendisine hediye edilen lavanta çiçekleriyle donatılmış fötr şapkayla birbirinden güzel eserleri 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanını dolduran binlerce genç ve vatandaşlar için seslendirdi.
Gündüz Türk Yıldızları'nın 6 uçak ve 30 dakikalık gösterisiyle Isparta semalarını süslerken, vatandaşlara heyecan ve gurur dolu dakikalar yaşattı. Lavanta Günleri Gençlik Şöleninin akşam bölümünde ise sevilen rock grubu Manga 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gençler ve vatandaşlarla buluştu.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Manga ile tarihinin en kalabalık konserine tanıklık ederken, gençler ve vatandaşlar Manga ile coştu, birbirinden güzel şarkılarına eşlik etti.
Saatler öncesinden Manga hayranları alanı doldurdu ve konseri sabırsızlıkla bekledi. Manga’nın sahneye çıkmasıyla birlikte özellikle gençler büyük coşku yaşadı.
Manga'nın solisti Ferman Akgül, Lavanta Günleri Gençlik Şöleni'nde yer almaktan ve Isparta’da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, kendilerini gençlerle buluşturan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti.
Manga Grubuna Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Başkan Yardımcısı Erdoğan, Isparta’nın Manga ile yaşadığı coşkuya kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını dile getirerek, “Manga Grubuna böyle bir coşkuyu yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’in selamlarını iletiyorum. Konserlerimizin devamının geleceğini buradan sizlere müjdelemek istiyoruz” dedi.
Konser, Manga'nın sevilen şarkılarından oluşan bir repertuarla gerçekleştirildi. Konserde, "Yalan", "Dönmem", "Dön", "Kendimi Bilmeden", "Beni Bul", "Aşka İnat" gibi şarkılar seslendirildi.
Konser, gençlerin ve vatandaşların büyük beğenisini topladı. Konser sonunda Manga Grubu, vatandaşlara alkışlarla teşekkür etti.
 
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