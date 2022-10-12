Vali Aydın Baruş Akkent Mahallesindeki Toki Şehit Tolgahan Önel Ortaokulu, Şehit Cengiz Gülcü İlkokulu ve aynı binada geçici olarak eğitim-öğretime devam eden Büyükgökçeli Şehit Şeref Arslan İlk ve Ortaokulu ile Kuleönü İlk ve Ortaokulu’nu ve Pirimehmet Mahallesindeki Yaşar Ulucan Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti.Okul ziyaretlerinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Vali Baruş okul binalarında incelemelerde bulunarak sınıfları ziyaret etti. Sınıf ziyaretlerinde devam eden derslere konuk olan Vali Baruş öğrencilerle uzun uzun sohbet ederek öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Vali Baruş okullarda öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.