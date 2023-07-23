ITSO Başkanı Çelik: Basın ilimizin gelişmesine katkı sağlıyor

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanan Türk Basınından sansürün kaldırılışının yıl dönümünde kutlama mesajı yayınladı.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmış, böylece haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olan 24 Temmuz günü, “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Hem ülkemizin hem de Isparta’mızın hedeflediği başarılara ulaşmasında ve başta tarım, turizm, sanayi olmak üzere birçok alanda yaşanan gelişmelerin ekonomik katkısında basın mensuplarımızın yaptıkları başarılı çalışmaların büyük payı bulunuyor.

Isparta’mızın yerel basını büyük bir sorumluluk bilinci ve özverili çalışmalarıyla şehrimizin sesi olmakla beraber, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtıp gelişimine her anlamda katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”