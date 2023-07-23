Isparta'daki Kiracıları da İlgilendiren Yargıtay Kararı

Yargıtay, anahtar teslim etmeyen kiracının kira bedelini ödemesine hükmetti

Yargıtay, anahtarı kiralayana teslim etmeyen kiracının kira bedelini ödemesine hükmetti. Karar, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor.

Yargıtay'ın kararına göre, kiracının kiralananı tahliye ettiğini ve anahtarı teslim ettiğini kanıtlama yükümlülüğü bulunuyor. Kiracı bu iddiasını, icra ve iflas kanununun 269/c maddesinin 1. fıkrasında yazılı belgelerle kanıtlamak zorundadır. Kiracı, kiralananı kendisinin ileri sürdüğü tarihte tahliye ettiğini ispatlayamazsa, kiralayanın bildirdiği tahliye tarihine itibar olunmalıdır.

Yargıtay, bu kararıyla, kiracının kiralananı tahliye etmesine rağmen anahtarı kiralayana teslim etmemesi durumunda, kira bedelini ödemeye devam edeceğini hükmetti. Bu karar, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor. Zira, son yıllarda kira fiyatlarındaki artış nedeniyle, birçok kiracı kiralananı tahliye etmek zorunda kalıyor. Ancak, kiracı anahtarı kiralayana teslim etmezse, kira bedelini ödemeye devam etmek zorunda kalacak.

Bu karar, kiracıları anahtarı kiralayana teslim etme konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyor. Kiracı, anahtarı kiralayana teslim etmezse, kira bedelini ödemeye devam etmek zorunda kalacak ve bu da kiracının maddi olarak zor duruma düşmesine neden olabilir.