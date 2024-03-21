Benzin ve Motorine Yeni Zam: Akaryakıt Fiyatları Artıyor

Döviz ve petrol fiyatlarındaki artışların etkisiyle, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına bir zam daha yapılacak. Hem döviz kuru hem de petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından, benzin ve motorin fiyatlarına ikinci bir zam geliyor. 21 Mart 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yapılacak.

Bu gece yapılacak zamla birlikte, benzin fiyatlarında litre başına 1 lira 34 kuruş, motorin fiyatlarında ise litre başına 1 lira 11 kuruş artış olacak. Bu zamın ardından benzin ve motorin litre fiyatı 43 lirayı aşacak.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü yapılan zamla birlikte, benzin ve motorin fiyatlarında 1 liranın üzerinde bir artış yaşanmıştı.

20 Mart 2024 Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 lira.

Benzinin litre fiyatı ise 42.06 lira olarak belirlenmişti.