VE ARTIK ITKM'DE GERİ SAYIN BAŞLADI...



Isparta'da uzun yıllardır tartışma konusu olan Ticaret ve Kültür Merkezi sonunda açılıyor Isparta Belediyesi mülkiyetindeki 72 adet bağımsız işyerinin kiralanması için ihaleye çıktı, ihale 25 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek. Yılan Hikayesininde de artık sonuna gelindi Isparta'nın kalbinde Atıl bir şekilde kalan ve her yerel seçim döneminin bir numaralı gündem maddesi olan Ticaret ve Kültür Merkezi İnşaat'ın tamamlanması için geri sayım başladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve geldikten sonra en fazla mesai harcadığı konuların başında gelen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı 24 Haziran'da Ispartalıların hizmetine çıkıyor İnşaat'ın Kültür Merkezi 24 Haziran itibariyle faaliyetine başlayacak. AVM kısmındaki dükkanlarda Kiracıları tarafından düzenlenerek Eylül ayına kadar açılacak. Isparta Belediyesi'de mülkiyeti kendisine ait 72 adet işyerine kiralamak için ihaleye çıktı. Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'ndeki belediyeye ait 72 adet işyeri 70 yıllığına kiraya verilecek, söz konusu ihale 25 Haziran Cuma günü saat 14.30 da belediye encümen salonunda yapılacak. İhalenin muhammen Bedeli yıllık 1550000 artı KDV olarak belirlendi. Muhammen bedelin %30 olan 465 bin lira geçici teminat Mali Hizmetler Müdürlüğü gelir bölümüne ödenecek. Isparta artık 25 yıl aradan sonra Ticaret ve Kültür Merkezinin biteceği güne adım adım yaklaşıyor. Isparta için özlem bitiyor şehrin 25 yıllık sorunu artık gündemden kalkıyor.Isparta'nın kanayan yarası haline gelen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı artık tamamlanmak üzere 24 Haziran'da açılışı yapılacak.