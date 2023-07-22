Başkanı'ndan İddialara Yanıt

TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU BAŞKANI BALCI'DAN EKMEK ZAMMI AÇIKLAMASI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam geleceği yönündeki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. İzmit'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Balcı, öne sürülen ekmeğe zam haberlerini yalanladı.

Halil İbrahim Balcı, konuşmasında şunları söyledi: "Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hatırlayacak olursanız 2022 yılının Mart ayında ekmeğin 7,5 lira olacağını, 2022 yılının Aralık ayında da 10 lira olacağını ifade ettiler. O zaman da söylemiştik. Bugün 2023 yılının Temmuz ayındayız. Ekmeğin 210 gramı 7,5 lira, 200 gramı 7 lira. Dolayısıyla şu anda 10 lira söz konusu değildir ve bizim gündemimizde böyle bir fiyat bugün itibarıyla yoktur."

Balcı, un fiyatlarındaki artışları yakından takip ettiklerini ve gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti. Önceliklerinin hijyen ve sağlık koşullarını sağladıktan sonra kaliteli ekmek üretmek olduğunu vurgulayan Balcı, vatandaşların uygun fiyatta kaliteli ekmek tüketebilmesini önemsediklerini dile getirdi.

Fırıncılar Federasyonu Başkanı, ekmeğin temel gıda maddesi olduğunu ve vatandaşların mağdur olmaması için makul fiyat artışlarını sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.