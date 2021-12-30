T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

İi Jandarma Komutanlığı basın duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, başta uyuşturucu ile mücadele olmak üzere, kaçakçılık olaylarının önlenmesi, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik 2021 yılı içerisinde;Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında icra edilen (106) operasyon neticesinde; (333.254) kök haşhaş. (40) kök kenevir. (35.661) adet kağıt uyuşturucu. (4.548) gr. esrar. (1.280) gr. afyon sakızı. (508) adet uyuşturucu hap. (243) gr. eroin. (202) gr. bonzai. (70) gr. metamfetamin ile (3) adet hassas terazi ele geçirilmiş, bu olaylara karışan (167) şüpheli yakalanmış olup. (10) şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanmıştır.Silah Ticareti kapsamında icra edilen (5) operasyon neticesinde; (61) adet tabanca. (5) adet av tüfeği. (138) adet muhtelif çapta fişek ele geçirilmiş. (7) şüpheli yakalanmış. (2) şüpheli tutuklanmıştır.Tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik icra edilen (36) operasyon neticesinde; (1.414) adet sikke, (717) adet obje. (9) adet heykel ile İzinsiz kazı olaylarında kullanılan (1) adet iş makinası, (12) adet dedektör, (63) adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirilmiş, bu olaylara karışan (109) şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.Halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte ürünlere yönelik icra edilen (6) operasyon neticesinde; (2.282) adet kaçak ve sahte cinsel içerikli ürün. (1.300) litre şarap. (72) litre viski, (401) paket sigara ele geçirilmiş yakalanan (10) şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.İl Jandarma Komutanlığı olarak; İsparta halkının huzur ve güvenliğine yönelik faaliyetlerimize azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.