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Haber: ​GO Isparta internet sitesi yayında

Haber: ​GO Isparta internet sitesi yayında
ISPARTA
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Go Isparta YAYINDA
Sosyal medya platformu İnstagram üzerinden Isparta’nın resmi olarak tanıtımını yapacak olan İngilizce içeriğe sahip “go_isparta” ve Türkçe içeriğe sahip “gezsenisparta” hesapları ile 8 dilde yayın yapan www.goispartaturkiye.com sitesi faaliyetlerine başladı. Bu çalışma; Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın "İl Bazlı Markalaşma ve Tanıtım Çalışması" kapsamında gerçekleştirildi. Yine aynı çalışma kapsamında oluşturulan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu da geçtiğimiz Eylül ayından beri çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 2021 yılının son toplantısını Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında ITSO’da gerçekleştirdi. Toplantıya, TGA Uzmanları, ilgili kamu kurumu temsilcileri, akademisyenler, turizm girişimcileri ve STK temsilcileri katıldı.
Toplantının ilk sunumunu gerçekleştiren TGA Temsilcisi Mehmet Aydın Demir, “Isparta kendi isteğiyle programda pilot il olarak yer aldı. Bunun sonucunda da süreçte yaptığı çalışmalar gerçekten çok başarılı. Tanıtım faaliyetlerini ölçebilirsek yönetebiliriz. Bunu da dijital dünyada yapabiliriz özellikle de sosyal medya ile yapabiliriz. Tanıtım meşakkatli ve masraflı bir konu. Bunu da ajansımız ve kurulumuz iş bileşiğinde gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda “go_isparta” ve “gezsenisparta” hesapları hizmete açıldı” dedi.
Ardından TGA Uzmanları Atilla Mete Araz ve Nail Tarık Eren tarafından Isparta’da yapılması gereken tanıtım faaliyetleri farklı il örnekleri üzerinden anlatılırken Isparta özelinde yapılabilecek çalışmalar, konaklama hizmetleri gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.
Sunumlar sonrası konuşan Vali Seymenoğlu ise “Biz de örnek illerdeki gibi bir an önce dijital platformlarda yer almak istiyoruz. Tanıtım faaliyetlerimize hemen başlamak istiyoruz. Günümüzde tanıtım faaliyetleri eski usullerden çok farklı artık. Klasik yöntemler yerine yeni yöntemleri kullanmalıyız. Bakanlığımızın Ajans üzerinden yürüttüğü bu çalışma çok profesyonelce. Biz de bu fırsatı kullanmak istiyoruz. Biz, ajansımızın faaliyetlerinin yanında yine 12 ay 4 mevsim sloganımızla 12 ilçemizi tanıtmaya devam edeceğiz. İlimizin tanıtımı için tüm paydaşlar olarak elimizi taşın altına koymamamız lazım. Emek veriyoruz bunun da karşılığını almak, gelir elde etmek, istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Tarımın yanına turizmi mutlaka koyacağız.
Tanıtım faaliyetleri kapsamında ilimizde düzenlenen fuarları da önemsiyor ve destekliyoruz. Bu açıdan ilimiz de daha fazla fuar organizasyonu yapılmalı. Bunun yanında mutfağımızın da tanıtımını çok iyi yapabilmeliyiz. Örneğin bir kaç ay önce Pişi’yi keşfettim. Bunun gibi örneklerimizi ön plana çıkarmalıyız” dedi.
Sunumların ardından il tanıtımı için kısa vadeli planda yer alacak maddeler katılımcıların görüşüne açılarak fikir alış verişinde bulunuldu.
Toplantı sonrasında Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almaya hak kazanan otel ve pansiyon işletmecilerine Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi.
 
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