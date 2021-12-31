25/12/2021 günü Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda yolcu otobüsü içerisinde yakalanan, Ü.A. isimli şahsın üst ve eşya aramalarında;
- 4103 gram Uyarıcı Narkotik Madde,
- Suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlıkla devam etmektedir.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.