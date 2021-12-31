4103 gram Uyarıcı Narkotik Madde,

Suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

25/12/2021 günü Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda yolcu otobüsü içerisinde yakalanan, Ü.A. isimli şahsın üst ve eşya aramalarında;Yakalanan şüpheli hakkındasuçundan adli işlem yapılmış,Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlıkla devam etmektedir.Değerli vatandaşlarımızınHattına venumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.