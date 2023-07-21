Isparta'da Yasağı Delen Şahısa Ceza Yazıldı

Isparta'da Orman Giriş Yasağını İhlal Eden Kişiye 1295 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Isparta'da, orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan kuralları ihlal eden bir kişiye cezai işlem uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Tabiat Parkı'nda ormana giriş kısıtlaması uygulanan bölgede bir araç tespit etti.

Ormanlık alanda araç bulundurmanın yasak olduğu bölgede yapılan kontrollerde, bir kişinin orman giriş yasağını ihlal ettiği belirlendi. Bu nedenle, Orman Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında, kişiye 1295 lira ceza kesildi.

Isparta Valiliği, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kent genelinde hava sıcaklıklarındaki artış ve kuraklık sebebiyle yangın riskinin yükseldiğini vurgulamıştı. Ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artmasının yangın riskini artırdığına dikkat çeken Valilik, kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceğine dikkat çekmişti.

Bu nedenle, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca, ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023'e kadar yasaklanmıştı. Yasakları ihlal edenler, belirtilen kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.