İnsan Kaynaklı Yangınlar: Isparta'da Bilinçlenme Çağrısı!

Isparta Orman Bölge Müdürü, Televizyona Verdiği Açıklamalarda Orman Yangınları ve Önlemler Hakkında Konuştu





























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Isparta Orman Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş, son zamanlarda artan orman yangınları konusunda televizyona verdiği açıklamalarda, önemli bilgiler paylaştı. Yangın harekât merkezinde yapılan çalışmaları anlatan Müdür Ataş, orman yangınlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunu belirtti. Bu nedenle, halkın doğal çevreye karşı duyarlı ve bilinçli davranmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.Özellikle yaz mevsimi ile birlikte artan sıcaklıklar ve kuraklıkla birlikte yangın riskinin arttığına dikkat çeken Sayın Rifat Ataş, ormanlık alanlarda piknik ateşi yakılması ve izmarit atılması gibi ihlallerin önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, orman yangınlarını önlemek ve hızlı müdahale edebilmek için personel eğitimleri ve yangın söndürme araçlarının hazır hale getirilmesinin önemine değindi.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekibi olarak, orman yangınları ile etkin bir şekilde mücadele etmeye ve orman varlığını korumaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Müdür Ataş, halkın da bu süreçte işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Orman yangınlarının, doğal yaşam alanlarının ve ekosistemin zarar görmesini engellemek için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti.Isparta Valiliği ve İç İşleri Bakanlığı tarafından alınan tüm tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Sayın Rifat Ataş, televizyon programında yapıcı bir mesaj vererek orman yangınları konusundaki farkındalığın artmasına katkı sağladı. Televizyonun yayın gücünü kullanarak halkın bilinçlenmesine katkı sunan Müdür Ataş'a teşekkürlerini iletiyoruz. Orman yangınlarının önlenmesi ve doğal çevrenin korunması adına yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması, daha güvenli bir gelecek için önemli bir adım olmaya devam edecektir.