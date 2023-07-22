ISPARTA'DA UMRE KAYITLARI BAŞLADI: FİYATLAR AÇIKLANDI!

KUTSAL TOPRAKLARA YOLCULUK DEVAM EDİYOR: ISPARTA'DAN UMRE KAYITLARI BAŞLADI, FİYATLAR AÇIKLANDI







Kutsal topraklara yapılacak umre ibadeti için Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet, umre kayıtlarının başladığını ve umre fiyatlarını açıkladı.Isparta'da 15 umrecinin kayıt yaptırdığını duyuran Böğet, umre fiyatlarını da vatandaşlarla paylaştı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Böğet şunları belirtti:Umre ibadeti için kayıtların başlaması, Isparta'daki vatandaşların kutsal topraklara yapacakları manevi yolculuk için heyecanını arttırdı. Umre ibadeti, müslümanlar için büyük bir öneme sahip olup, milyonlarca müminin her yıl kutsal topraklara yapmış olduğu bu ibadet, manevi duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı özel bir deneyim olarak değerlendiriliyor.