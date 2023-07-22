ISPARTA'DA UMRE KAYITLARI BAŞLADI: FİYATLAR AÇIKLANDI!

Kutsal topraklara yapılacak umre ibadeti için Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet, umre kayıtlarının başladığını ve umre fiyatlarını açıkladı.
Isparta'da 15 umrecinin kayıt yaptırdığını duyuran Böğet, umre fiyatlarını da vatandaşlarla paylaştı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Böğet şunları belirtti:
"Şu anda umre kayıtlarımız başladı. Belki kardeşlerimiz fiyatı da merak edebilirler; 5.000 riyal olarak tespit edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı dolar üzerinden değil de riyal üzerinden hesap ediyor. Kabataslak olarak, Türk parasıyla şu an itibariyle 40 bin liradan başlayan bir fiyat var. İlk çıkışlar 15 Ağustos itibariyle gerçekleşecek. 5 günlük, 7 günlük, 15 günlük ve bir aylık gibi farklı sürelerde umre seçenekleri bulunuyor ve fiyatlar değişebiliyor. Düşünen kardeşlerimiz için Rabbim kolaylıkla gitmelerini nasip etsin."
Umre ibadeti için kayıt yaptırmak isteyenler için uygulanan yöntemi de açıklayan Böğet, şu bilgileri verdi:
"Oraya gitmek istiyorum dendiği zaman, biz onlara bir liste veriyoruz. Hangi kategoride gitmek istediklerini ve hangi tarihte gitmek istediklerini belirtmelerini istiyoruz. Listemizde 4 kişilik ve 2 kişilik odalar gibi seçenekler bulunuyor. Onlar tercihlerini yapıp parasını yatırdıktan sonra, kayıtlarını yapıyoruz."
Umre ibadeti için kayıtların başlaması, Isparta'daki vatandaşların kutsal topraklara yapacakları manevi yolculuk için heyecanını arttırdı. Umre ibadeti, müslümanlar için büyük bir öneme sahip olup, milyonlarca müminin her yıl kutsal topraklara yapmış olduğu bu ibadet, manevi duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı özel bir deneyim olarak değerlendiriliyor.