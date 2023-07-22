Burdur'da Ücretsiz Toplu Taşıma Kaldırıldı

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Burdur'da, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından verilen toplu taşıma hizmetlerinde, daha önce ücretsiz yolculuk edebilen bazı grupların bu hizmetten ücret karşılığı yararlanacağı duyuruldu. Bu karar, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, bu kararın nedeni olarak akaryakıt fiyatlarındaki artış ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı gösterildi. Kooperatif, taşıma hizmetinin sürdürülebilirliği için maliyet hesaplamalarının yaptığını ve gerekli tutarın 20 TL olduğunu belirtti.Taşıma Maliyeti ve Yüksek ZamlarKooperatif, "Toplu taşıma hizmetini sürdürmek için gelir artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil, ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık," ifadesini kullandı. Taşıma maliyeti, tüm çalışan araçların günlük cihaz cirosunu taşınan ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüklerinde, kişi başına ortalama 6.08 TL olarak hesaplandı.Toplu Taşıma Ücretlerine Zam YapılmayacakKooperatif, toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasının sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bıraktığını belirtirken, ücretsiz toplu taşıma kullanan ve bu durumu suiistimal eden kişilerin bu zammı hissetmediğini belirtti. Bu nedenle, özellikle bu tür durumlardan kaçınmak için ücretsiz taşıma hizmetinin sona erdirildiği vurgulandı.Bu önemli değişiklik, 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren ücretsiz taşıma hizmeti kullanabilen kişilerin, Burdur'da toplu taşıma için ücret ödemeleri gerekecek.İşte Ücretsiz Toplu Taşımadan Yararlanamayan Gruplar:Bu Kararın Burdurlular Üzerindeki Etkisi Ne Olacak?Bu kararın Burdurlular üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor. Ücretsiz toplu taşımadan yararlanamayanların, toplu taşıma için ücret ödemeleri gerekecek. Bu da, özellikle dar gelirli vatandaşların bütçelerini zorlayabilir.