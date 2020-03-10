Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğünce yürütülen ‘Tabiatı Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi’ faaliyetleri Isparta Merkez ve İlçelerinde devam ediyor.Isparta Şube Müdürlüğünce Gelendost Yeşilköy ve Şehit Atilla Yaşar Ortaokulu, Uluborlu İlçesi İmam Hatip ve Çakır Hasan Ortaokulunda toplam 255 öğrenciye biyoçeşitlilik eğitim programı düzenlenmiştir.Eğitimde Biyo-kaçakçılık konusunda bilgiler verilmekte olup ayrıca ilimizin endemik ve nesli tehlike altında bulunan türleri tanıtılarak, korunması yönünde bilinç oluşturulması hedeflenmektedir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü