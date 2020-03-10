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Bakan Pakdemirli Isparta'da Sektör Temsilcileriyle Buluştu

Bakan Pakdemirli Isparta'da Sektör Temsilcileriyle Buluştu
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Sayı       : 59916911-621.99-E.830546                                                                          09.03.2020
Konu     :Bakan Pakdemirli Isparta'da Sektör Temsilcileriyle Buluştu
BASIN BÜLTENİ
Bakan Pakdemirli İsparta'da Sektör Temsilcileriyle Buluştu
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Tarım sektörü temsilcileriyle buluşmak için Isparta'ya ziyarette bulundu.
Bakan Pakdemirli, ilk önce Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen Akademik Biniş Töreni ile Kadın Çobanlarımıza Plaket Takdimi Törenlerine katıldı.
Törenler öncesi, kendisine tevdi edilen fahri doktora payesini de alan Bakan Pakdemirli, ülke ekonomisi için oldukça stratejik bir konumda bulunan Tarım konusunda üniversitelerin önemi üzerinde durdu.
"Üretici-devlet-üniversite-özel sektör işbirliği" ile stratejiler yürütüldüğünü, projeler üretildiğini belirten Bakan Pakdemirli, yalnız teoriye değil, pratiğe de hitap eden uygulamaların başarıya ulaşacağını ifade ederek; "Bizim; az girdi ile en az iki kat ürün verimliliğine ulaşmamız lazım! Bizim; en az alandan en yüksek verimi sağlamamız lazım! Bunu başaran ülkeler, buna "24'üncü Yüzyıl" tarımı diyor! İşte bunun için, bu yüzyıldan bizim de milletçe ve memleketçe geri kalmamamız gerekiyor" dedi.
Daha sonra Isparta Ticaret Odası'nda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Pakdemirli, burada sektör temsilcilerinin istek ve sorunlarını dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu. Pakdemirli, gıdalarda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmelere yönelik cezaların yakın zamanda daha da artacağını belirterek, "Gıda kontrolleri son günlerde çok daha fazla gündemimizde. Önümüzdeki haftada yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız. Bu konuda hiçbir geri adım atmayacağız." dedi.
Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları değerlendiren Pakdemirli, "Gıda kontrolleri son günlerde çok daha fazla gündemimizde. Önümüzdeki haftada yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız. Bu konuda hiçbir geri adım atmayacağız." diye konuştu.
Pakdemirli, gıda tağşişi yapanları veya topluma sağlığa aykırı ürünleri sunanları cezalandıracak, mevcut cezaları arttıracak yeni bir yasa teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Teklifin şu anda meclis komisyonunda olduğunun bilgisini veren Pakdemirli, şunları söyledi: "İnşallah yakın zamanda bu cezaların daha da artacağı bir döneme giriyor olacağız. Bu cezalar artana kadar hiç ara vermeden kimseye de nefes aldırmadan denetimlere devam edeceğiz.

Elbette işini doğru düzgün yapanlara diyeceğimiz bir şey yok ama işini yanlış yapanlara da aman vermeden konunun takibini yapmaya devam ediyoruz. Geçen yıl 1,2 milyon denetim yaptık. Her yıl bu denetimlerimizi artırıyoruz. Toplam da 30 kat artan denetimimiz var."
"Alo 174" hattının önemine değinen Pakdemirli, markete veya restorana giden bir kişinin aldığı ürünü beğenmediğinde ya da içerisinde katkı maddesi olduğunu düşündüğünde hattı arayıp ihbar edebildiğini, ihbarı yapan kişiye ise iki gün içinde dönüş yapıldığını dile getirdi.
Toplumun bir dinamizm içinde olduğuna ve sürekli değiştiğine dikkati çeken Bekir Pakdemirli, "Her zaman çağrı merkezlerini aramak mümkün olmayabiliyor. Bununla ilgili yeni WhatsApp hattı kurduk. '05011740174' üzerinden herhangi bir gıdayla ilgi şikayeti buradan mesaj atabilirsiniz. En kısa zamanda geri dönüş sağlayacağız. Bunu dün ilk kez İzmir'den açıkladım. Açıklar açıklamaz kafalar öne düştü. Herkes WhatsApp'tan mesaj göndermeye başladı ama mutlaka bir şey almış olmanız lazım mesaj atmanız için." ifadelerini kullandı.
Toplantı sektör temsilcileri tarafından Isparta'nın tarım ve ormancılık konularında sorun, görüş ve önerilerini dile getirilen ve Bakan Pakdemirli'nin başkanlık yaptığı panel ile sona erdi.

Eyup ADIGÜZEL
İl Müdürü
 
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