Isparta'da Simide ve Ekmeğe Zam Geldi: Fiyatlar Artış Gösterdi

Cumartesi günü bazı fırın ve simitçilerin resmi tarife uymadan simit fiyatlarına zam yapması üzerine vatandaşlar tarafından ihbarlar yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bu ihbarlar üzerine harekete geçerek söz konusu fırın ve simitçileri denetledi ve simit fiyatlarını tekrar 5 liraya düşürdü. Ancak, geçen üç günün ardından simitlere resmi bir zam geldi.

Isparta'da 5 liradan satılan simitlerin fiyatı bugünden itibaren fırın, pastane ve simitçilerde 7,5 liraya yükseltildi. Simide yapılan bu zammın ardından gözler ekmeğe çevrildi ve önümüzdeki günlerde ekmeğe de zam yapılması bekleniyor.

İlimizde sık tüketilen beyaz ekmeğin 5 liradan 7,5 liraya yükseltilmesi beklenirken, ev ekmeği fiyatının da 10 liradan 15 liraya çıkması bekleniyor.

Bu gelişmelerle birlikte Isparta'da simit ve ekmeğin fiyatlarının artış gösterdiği görülüyor. Vatandaşlar, bu zamlardan etkilenirken, fiyat artışlarının nedenleri ve süreçle ilgili daha fazla bilgi bekliyor.