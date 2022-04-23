Esnafın Çocuk Başkanından

bayrama yakışır icraat

EĞİTİM BİR ULUSUN GELECEĞİDİR

SEVGİ EVİ ÇOCUKLARININ

TRAŞINI YAPIN TALİMATI

ONLAR BU AZİZ MİLLETİN YARINLARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural, başkanlık koltuğunu ilköğretim öğrencisi Mehmet Yiğit Baş’a bıraktı. Çocuk Başkanın talimatı bayram öncesi Sevgi Evlerinde kalan çocukların saç bakımlarının ücretsiz yapılması olduTBMM’nin açılışının 102’inci yıldönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, bu yılda makam koltukları çocuklarındı. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, 23 Nisan’da koltuğu, ilköğretim 2. Sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Mehmet Yiğit Baş’a bıraktı.Bu makamda olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Çocuk Başkan Mehmet Yiğit “Öncelikle bizim bayramımız olan bugün de bu koltuğu bana bıraktığı için Ahmet Tural Başkanımıza teşekkür ediyorum. Eğitim bir ulusun geleceğidir. Bugün eğitime verilen destekle çocuklarımızın daha iyi bir geleceği olacağını düşünüyorum. Tüm ulusumuzun ve yarınların büyükleri olan kardeşlerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.Koltuğa oturan Birlik Başkanı, ilk talimatı Berberler Odası Başkanı Mehmet Demiralay’a verdi. Minik Başkan, Demiralay’dan 23 Nisan’da sevgi evlerinde kalan çocukların saç bakımlarının ücretsiz olarak, kuaför esnafı tarafından yapılmasını istedi. Oda başkanı Demiralay da bu konuda gerekenin derhal yapılacağını iletti.Çocuk Başkan Baş, koltuğu devraldığı Birlik Başkanı Ahmet Tural’la bir süre sohbet etti. Birlik Başkanı Tural da verdiği mesajda “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, yarın bu koltuklarda oturacaklar. Çünkü onlar cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri, milli egemenliğin ait olduğu bu aziz milletin yarınlarıdır. Atamızın çocuklara armağan ettiği, milli egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu perçinleyen bu günde yarınlara umutla bakıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum” dedi. Programın sonunda , Başkan Tural, Küçük Başkana hediye takdim etti.