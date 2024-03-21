Isparta'da Polis İmzasıyla Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Isparta'nın Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şehirde yaşanan bir dolandırıcılık girişimini başarıyla engelledi. 15 Mart 2024 tarihinde yapılan başvuruda, İ.H. isimli bir vatandaşın polis olarak tanıtılan bir dolandırıcı tarafından telefonla arandığı bildirildi. Dolandırıcı, İ.H.'ye "adınız terör örgütü soruşturmalarına karıştı" şeklindeki ifadelerle 250.000 TL'lik bir miktarı dolandırıcının verdiği bir hesaba göndermesine neden oldu. Ancak İ.H., daha sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Hızla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilgili banka görevlileriyle koordineli bir şekilde çalışarak müştekinin hesabından transfer edilen 250.000 TL'lik tutarın bloke edilmesini sağladı. Böylelikle vatandaşın mağdur olması önlendi.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ederken, şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını temin etmek amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.