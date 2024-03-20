"Kamuda Taşeron İşçilerine Kadro Yolu Açılıyor: 1 Milyon İşçi İçin Umudun Adımları"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, kamuda ve tüm KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması yolunda önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. İşte, taşeron işçilere yönelik bu umut verici gelişmeyle ilgili detaylar:

Kapsam: Kanun teklifi, kamuda ve tüm KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin yanı sıra belediye şirketlerinde çalışan işçileri de kapsamaktadır. Bu kapsamlı düzenleme ile yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin durumu güvence altına alınmış olacak.

Kanun teklifi, kamuda ve tüm KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin yanı sıra belediye şirketlerinde çalışan işçileri de kapsamaktadır. Bu kapsamlı düzenleme ile yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin durumu güvence altına alınmış olacak. Sorunların Giderilmesi: Taşeron çalışma düzeninin birçok sosyoekonomik sorunu beraberinde getirdiği bilinmektedir. Özellikle taşeron işçilerin asıl işveren konumundaki kamu kurumlarında istihdam edilmemeleri ve hak kayıpları yaşamaları bu sorunların başında gelmektedir. Kanun teklifi, bu sorunların giderilmesi ve taşeron işçilere adil bir istihdam ortamı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Taşeron çalışma düzeninin birçok sosyoekonomik sorunu beraberinde getirdiği bilinmektedir. Özellikle taşeron işçilerin asıl işveren konumundaki kamu kurumlarında istihdam edilmemeleri ve hak kayıpları yaşamaları bu sorunların başında gelmektedir. Kanun teklifi, bu sorunların giderilmesi ve taşeron işçilere adil bir istihdam ortamı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Eşit Haklar: Kanun teklifiyle taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve diğer kamu sektörü çalışanlarıyla eşit haklara sahip olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu adım, iş güvencesinin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Kanun teklifiyle taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve diğer kamu sektörü çalışanlarıyla eşit haklara sahip olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu adım, iş güvencesinin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Toplumsal Katkı: Kamu sektöründe çalışan tüm işçilerin benzer haklara sahip olmasıyla birlikte, iş gücü piyasasında daha dengeli ve adil bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu sayede toplumsal refahın artırılması ve işçi haklarının korunması sağlanacaktır.

Ömer Fethi Gürer'in sunduğu bu kanun teklifi, taşeron işçiler için umut verici bir adım olarak değerlendirilmekte ve kamuda çalışan işçilerin haklarının korunması adına önemli bir girişim olarak nitelendirilmektedir.