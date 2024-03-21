Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon Düştükçe Ekonomideki İyileşme Emeklilere ve Çalışanlara Yansıyacak"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ekonomideki olumlu gelişmelerin enflasyondaki düşüşle beraber çalışanlar ve emekliler için daha iyi bir refahın kapısını aralayacağını belirtti.

Erdoğan, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslenirken, Isparta'nın tarihi önemine vurgu yaparak, şehrin Türkiye'nin yüzyılını inşa etme sürecinde öncü bir rol oynadığını ifade etti.

Özellikle Isparta'nın kendisine gösterdiği sevgi ve vefaya teşekkür eden Erdoğan, geçmiş seçimlerdeki yüksek destek oranlarını hatırlattı ve halkın kendilerine olan desteğinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ekonomik olarak olumlu göstergelerin arttığını vurgulayan Erdoğan, enflasyondaki düşüşle birlikte ekonominin daha da güçleneceğini ve bunun çalışanlar ve emekliler için daha iyi bir yaşam standardına yansıyacağını ifade etti. Ancak, bu söylemlerin dışında ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, konuşmasında ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına da değindi. Ülkenin savunma sanayisindeki yerlilik oranını artırarak dışa bağımlılığı azalttıklarını ve dünyada önemli bir konuma yükseldiklerini belirtti.

Mitingde, Isparta'nın aldığı kamu yatırımları da ele alındı. Erdoğan, şehre yapılan yatırımların artarak devam ettiğini ve bunun şehrin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki yaşanan katliamı da hatırlatarak Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu ve bu gibi olaylara duyarlılıkla yaklaştıklarını ifade etti.

Meydanda toplanan kalabalıkla birlikte Isparta'nın, Türkiye'nin geleceği için önemli bir rol üstlendiğini belirten Erdoğan, birlik ve beraberlik içinde hedeflere doğru ilerleyeceklerini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.





Erdoğan, siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirterek, Isparta'ya yaptıkları yatırımları şöyle anlattı:"Bizim istismarla, saplantıyla, yalanla dolanla, kibirle işimiz olmaz. Bizde tevazu egemendir. Biz gece gündüz ülkemizi ve şehirlerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızın planlarıyla, projeleriyle yatıp kalkıyoruz. Bu anlayışla Isparta'ya 21 yılda 76 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 1394 yeni derslik kazandırdık. İkinci devlet üniversitesi olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini faaliyete geçirdik. Gençlik ve spor da 14 bin 510 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları açtık. 26 spor tesisi inşa ettik, Ispartalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira tutarında kaynak sağladık."Erdoğan, Isparta'ya 845 yataklı şehir hastanesi başta olmak üzere toplam 1290 yataklı 12 hastanenin de aralarında olduğu 35 sağlık tesisi kazandırdıklarını, Yalvaç Devlet Hastanesine 50 yataklı bir ek bina yaptıklarını, Süleyman Demirel Üniversitesine Kadın Doğum Hastanesi ve Engelsiz Diş Hastanesi açtıklarını bildirdi.TOKİ eliyle 5 bin 348 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 539 konutun yapımının sürdüğünü anlatan Erdoğan, "Kentsel dönüşümde 9 bin 982 konutu ve ticari alanı dönüştürdük. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 2 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 39'una hizmet verilirken, bugün 8 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 87'sine hizmet veriliyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da 6 millet bahçesi projesinden 3'ünün yapımının tamamlandığını, birinin inşasının sürdüğünü, diğer ikisinin proje çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.Isparta'nın 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 241 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, Isparta şehir geçişi alt geçitli kavşağını, Isparta-Eğirdir yolunu, Isparta-Keçiborlu yolunu ve Keçiborlu-Dinar yolunu tamamladıklarını söyledi.Isparta-Burdur yolunun yapımına devam ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta-Konya yolunun 17 kilometrelik kısmının ihalesine 29 Mart'ta, Isparta-Eğirdir Kışla kavşağı ve Şukuf Yeni Otogar kavşağının ihalesine 26 Mart'ta çıkacaklarını duyurdu.Erdoğan, "Antalya Dereboğazı-Isparta yolunun kalan 68 kilometrelik kısımdaki 8 çift tüp tünel ve 12 çift köprü için proje çalışmalarını tamamladık, kısımlar halinde ihalelerini yapıyoruz. Afyon, Denizli, Isparta, Burdur mevcut demiryolu hattını modernize ediyoruz. Süleyman Demirel Havalimanımızı yeniledik." diye konuştu.Şehre 21 baraj, 8 gölet ve 145 taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini belirten Erdoğan, 9 baraj, 1 gölet ve 12 sulama tesisinin yapımına devam ettiklerini, hizmete verdikleri 69 sulama tesisiyle 500 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, yapımı süren tesislerle 47 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını söyledi.Ispartalı çiftçilere 25 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini anımsatan Erdoğan, sanayide üniversitelerin ve sanayicilerin el ele vererek teknoloji üretmeleri için şehre bir teknopark kurduklarını ifade etti.İstihdamı desteklemek için Ispartalı işverenlere 1,5 milyar lira prim teşviki verdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Enerjide Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Kuleönü, Sav, Senir, Senirkent, Şarkikaraağaç, Uluborlu ve Yalvaç'a doğal gaz arzını sağladık." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'ya yapılan yatırımların izletilmesinin ardından, 31 Mart'tan sonra bunlara belediyelerle işbirliği içerisinde çok daha fazlasını ekleyeceklerini söyledi.