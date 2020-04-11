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Koronavirüs salgınında son dakika gelişmesi: Güney Kore'den korkutan haber

Koronavirüs salgınında son dakika gelişmesi: Güney Kore'den korkutan haber
ISPARTA
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İTİMAT MOIBİLYA
Koronavirüs salgınında son dakika gelişmesi: Güney Kore'den korkutan haber
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında peş peşe yeni son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Virüsün ilk olarak başladığı Çin'de salgın henüz tam anlamıyla son bulmuş değil. Dünya genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı.

SON DAKİKA HABERİ: Çin’de dün yeni korona virüs salgınında dün 3 ölüm, 46 yeni vaka kayıtlara geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 700 bini aştı. Arap ülkelerinde de vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Rusya'da da ölü sayısı artmaya başladı. Güney Kore’de iyileşerek karantinadan çıkan 91 kişide yeniden koronavirüs tespit edildi.

İşte gün boyu dünyada koronavirüs salgınında yaşananlar...
GÜNEY KORE'DEN KORKUTAN HABER
Dünyayı etkisi altına alan ve bilinmezliklerle dolu olan koronavirüs pandemisi hakkında en merak edilenlerden biri de iyileşen hastaların yeniden virüse yakalanıp yakalanmayacağı. Güney Kore’de iyileşerek karantinadan çıkan 91 kişide yeniden koronavirüs tespit edildi.
Yerel medyanın koronavirüs kontrol ve önleme merkezine dayandırdığı haberine göre; söz konusu kişilerin tekrar enfekte olup olmadıkları ya da eski enfeksiyonun yeniden aktif hale gelip gelmediği henüz belirlenemedi.
Uzmanlar, karantinadan kısa bir süre sonra koronavirüsün yeniden ortaya çıkmasının nedeninin eski enfeksiyonun yeniden aktifleşmesi olduğu görüşünde. Antikorlu vakaların hastalığı başkalarına bulaştırmadığını düşünen uzmanlar, 91 hastada antikor olup olmadığını araştıracak.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI ARTARAK DEVAM EDİYOR
Koronavirüs pandemisinden Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de ölü sayısı artıyor. İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak 9 bin 875 oldu.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 709 bin 14'e ulaştı.

ÇİN'DE VAKALAR SÜRÜYOR
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında Covid-19 salgınında dün 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Böylelikle, salgında şu ana dek meydana gelen can kaybı 3 bin 339'a yükseldi. Komisyon, dün Çin anakarasında 46 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 3'ünün Guangdong eyaletinde, 1'inin Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü, diğer 42 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.
Ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 183'e, salgının başından bu yana tespit edilen toplam teyitli vaka sayısı ise 81 bin 953'e çıktı.
Çin'de dün ayrıca 70 kişi hastanelerden taburcu edilirken, şu ana kadar Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edilen kişi sayısı 77 bin 525'e ulaştı.

DÜNYA GENELİ KORKUNÇ RAKAM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 700 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bin 378'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 158 bin 273 vakayla İspanya, 147 bin 577 ile İtalya, 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izledi.

ABD'DE KORONAVİRÜS KABUSU SÜRÜYOR
ABD’de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 747’ye, toplam vaka sayısı ise 504 bin 793’e yükseldi.

ABD ESKİ ASKERİNİ GÖREVE ÇAĞIRDI
ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, eski askerleri koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için göreve geri çağırdığını açıkladı. Şimdiye kadar 25 bin eski asker, "göreve dönme" çağrısına olumlu yanıt verdiği belirtildi.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 357'YE YÜKSELDİ
İran'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi.

BELÇİKA'DA REKOR ARTIŞ
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1351 artarak 28 bin 18'e ulaştı. Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılanların sayısının son 24 saatte 421 arttığı, 418 kişinin ise taburcu edildiği, hastanelerdeki kişi sayısının 10 bin 777 olduğu kaydedildi.

İSPANYA'DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, Kovid-19 nedeniyle dün 605 olan günlük ölüm sayısı, bugün 510'a geriledi.
 
HOLLANDA VAKA SAYISI 24 BİN 413 OLDU
Hollanda’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 316 vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 24 bin 413’e ulaştı. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden öldürücü korona virüsü Hollanda’da etkisini artırmaya devam ediyor. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı, son 24 saat içerisinde Hollanda’da bin 316 kişi enfekte olduğunu açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 24 bin 413’e yükseldi. 132 kişinin de hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı ise 2 bin 643’e yükseldi.

JAPONYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR
aponya’da 8 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 140'a yükseldi. Vaka sayısı ise 7 bin 345'e ulaştı. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden öldürücü korona virüsü Japonya’da etkisini artırmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 140'a çıktı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından hayatını kaybeden 12 kişi dışında, ülkenin farkı eyaletlerinden 128 kişi korona virüsüne yenik düştü. Japonya genelinde bugün kayda geçen 453 yeni korona virüsü enfeksiyonu, ülke genelindeki toplam vaka sayısını 7 bin 345'e taşıdı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 6 bin 633 vaka bildirildi.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Rusya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 106’ya yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 13 bin 584’e çıktı. Rusya’da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1667 yükselerek 13 bin 584’e çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 12 kişi daha artarak 106’ya yükseldi.

ARAP ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 110'a yükselirken, toplam vaka sayısı 1527'ye, Kuveyt'te 1154'e, Lübnan'da 619'a, Umman'da 546'ya ve Filistin'de 268'e çıktı.

Fas
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha virüs nedeniyle ölmesi sonucu Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 110'a yükseldiği belirtildi.
Ülkede 79 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1527'ye çıktığı aktarılan açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının ise 19 kişi artarak 141'e ulaştığı dile getirildi.

Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened de düzenlediği basın toplantısında, 161 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 1154'e yükseldiğini açıkladı.
Sened, Kovid-19 tespit edilenlerin 10'unun daha iyileşmesi sonucu hastalıktan iyileşenlerin sayısının 133'e çıktığını söyledi.

Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 10 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 619'a ulaştığını duyurdu.

Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 62 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 546'ya yükseldiği belirtildi.
Şimdiye kadar 3 kişinin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin ise 109 kişi olduğu ifade edildi.

Filistin
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te bir kişide daha virüs teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 268'e ulaştığını söyledi.
 
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