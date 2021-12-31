ITSO Başkanı Tutar’dan Yeni Yıl Mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, yayınladığı yeni yıl mesajında üyelerinin, tüm hemşerilerinin ve iş dünyasının yeni yılını kutlayarak yeni yılın barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini diledi.

Başkan Tutar mesajında; “2022'ye tüm sektörlerde çarkların daha hızlı döneceği bir yıl ümidiyle giriyoruz. 2022 yeni umutlarla, beklentilerle gelmektedir. 2022 yılının da bizi geleceğe güçlü şekilde taşıyacak başarılı adımlarla ilerlediğimiz bir yıl olmasını diliyorum.

Geride bıraktığımız 2021 yılında ITSO olarak Isparta’ya ve üyelerimize katkı sağlamaya gayret ettik, sektörlerimize destek olacak birçok çalışmaya imza attık. Covid-19 şüphesiz ki tüm dünyayı etkiledi. Orman yangınları, deprem ve sel gibi doğal afetleri yaşadık. Allah milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın. ITSO olarak tüm kurumlarımızla birlikte elimizden geleni yaptık.

Ayrıca Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de yoğun bir mesai yürüttük, sektörlerden gelen talep ve önerileri bakanlara, milletvekillerine, ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik, bunların takipçisi olduk.

İş dünyasına nefes aldıran çok sayıda düzenleme meslek komitelerimizden başlayan süreçlerin neticelenmesi ile hayata geçti. Üyelerimizi ziyaret ederek sorunları dinlendik, bunları raporlar haline getirip ilgili kurumlara taşıdık. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı geziler düzenleyerek üyelerimizle birlikte değişen ve gelişen dünyada yenilikleri takip ettik. Isparta’nın tüm zamanlardaki en yüksek ihracat hedefine ulaştık. 500 milyon dolar hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Tüm sektörlerdeki hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Isparta İş Dünyası Olarak 2022'ye daha Umutla Bakarak Yeni Yılınızı Kutlar, yeni yılın Tüm Dünya'ya Sağlık, Barış ve Huzur getirmesini diliyorum." Görüşlerine yer verdi.