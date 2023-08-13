Isparta'da Minibüs ile Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı

Isparta'da, işçileri taşıyan bir minibüs ile patpat aracının çarpışması sonucu yaşanan kaza, üzücü bir olaya neden oldu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.Olay, Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili Köyü yakınlarında gerçekleşti. İşçi minibüsü ile patpat aracının çarpışması sonucu minibüs devrildi. Kazanın ardından olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekipleri ve jandarma, kaza yerine hızla ulaşarak müdahalede bulundu. İlk incelemelere göre, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi.Kaza sonrası yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alınarak gerekli çalışmalar başlatıldı.