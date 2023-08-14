Yeni desen kilit taşı ilk olarak 2324 sokağa uygulandı

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesisinde üretilen yeni desen kilit parke taşlarından biri ilk olarak Keçeci Mahallesi 2324 Sokakta uygulandı.Bir süre önce tesislere yeni alınan beton santrali üretime başlamış ve tesiste mevcut kilit parke, bordür ve begonit taş üretimi çeşitlendirilirken, üretim kapasitesi 3 kat artırılmıştı. Ürün çeşidini 7’ye yükselten fabrikada üretilen bir model ise ilk kez Keçeci Mahallesinde yeni yapılaşmanın bulunduğu 2324 sokakta uygulandı. Gece saatlerinde yapılan çalışmayla sokak renkli kilit taşı ile kaplandı.Keçeci Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, 2324 sokağın bölgede yeni yapılaşmayla birlikte daha çok kullanılır hale geldiğini belirterek sokakta kilit taşı uygulaması yapılması yönünde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e talepte bulunduklarını söyledi. Büyükleblebi, “Başkanımıza talebimizi ilettik ve başkanımız talebimize anında karşılık verdi. Gece olmasına karşın sokağımızda taş döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Döşenen kilit taşı deseni de ilk defa bu sokağımızda kullanılıyor. Isparta Belediyemizin kendi tesislerinde ürettiği bir taş bu da bizi ayrıca memnun etti. Bu çalışmalardan hem sokak sakinlerimiz hem de mahalle muhtarı olarak çok mutluyum. Belediye Başkanımıza verdiği hizmetten dolay çok teşekkür ediyorum” dedi.