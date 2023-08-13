Isparta'da Firari Camiden Hırsızlık Yapmış





























Eğirdir İlçesinde İki Ayrı Camiden Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Hüseyin Akgün Gözaltına AlındıIsparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşanan iki ayrı cami hırsızlığı olayının ardında, 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Hüseyin Akgün olduğu belirlendi. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını çözmek amacıyla harekete geçti.Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayları aydınlatmak üzere toplam 47 güvenlik kamerasını inceledi. Bu süreçte, bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı gibi farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 34 yıl hapis cezası bulunan Hüseyin Akgün'ün şüpheli olarak tespit edildiği belirlendi.Ağustos'un 7. gününde cezaevinden firar ettiği tespit edilen Hüseyin Akgün, bir gün sonra Hızırbey Camii ve İstasyon Camii'nde hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalandı. Camilerdeki sadaka kutuları ile imamın cüzdanını çalan Akgün, halk plajında kaldığı çadırda polis tarafından yakalandı.Gözaltına alınan zanlı Hüseyin Akgün, Polis Merkezi Amirliği'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada tutuklanan Akgün, Isparta Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yaşanan bu olay, güvenlik kameralarının etkili kullanımı ve emniyet birimlerinin işbirliği ile suçluların etkisiz hale getirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı.