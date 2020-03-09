Yeni doğan bebekler için "hoş geldin bebek", doğum günü için "İyi ki doğdun" veya diş buğdayı için "İlk dişim"gibi kutlamalarınızda, en özel anlarınızda Isparta'da Asrın Pasta Hobi Parti yanınızda.
Yeni doğan bebeğinizin misafirleri için doğum çikolatası ile lezzetli bir kutlama haline gelecek çeşitleri Asrın Pasta Hobi Parti farkıyla sizlere sunuluyor. Dilerseniz sevdiklerinizin bebeklerinin doğumu için hediye edebileceğiniz, dilerseniz hastane doğum ikramlarında ya da baby shower günlerinde kullanabileceğiniz bebek çikolatası çeşitleri herkesin yüzünü güldürüyor.
Minik kızlar için pembenin her tonu kullanılarak birbirinden şık ve lezzetli hazırlanmış olan kız bebek çikolatası ,erkekler için hazırlanmış olan erkek bebek çikolatası çeşitleri ile misafirleriniz unutulmaz anlar yaşayacak.
Bebeğinize kavuşmadan önce ya da ona kavuşmayı kutlarken, en mutlu zamanlarınızı sizin için eğlenceli ve unutulmaz hale getiren Hamilelik kutlamaları, Hoşgeldin Bebek Kutlamaları (Baby Shower), Hastane Odası süsleme, Hayata Merhaba Kutlamaları (Doğum ertesi), Bebek Mevliti gibi kutlamalarınızda, Pembe ve Mavi süsleri Isparta'da Asrın Pasta Hobi Parti'de
Konforunuzu Lohusa Terliği ile Destekleyin!
Annelerin lohusa dönemlerinde maksimum konfor sağlamayı hedefleyen rengarenk modeller, sevimli aksesuarlar ve kullanışlı tasarımlarla hazırladığı lohusa terliği, lohusa şerbeti bardağı çeşitlerini Asrın Pasta Hobi Parti beğenilerinize sunuyor! Asrın Pasta Parti Hobi'de yeni doğan bebek süslerini, hem evdeki şıklığınızı tamamlayacak hem de sizin için rahat bir ortam yaratacak terlik modelini bulabilirsiniz!
Lohusa dönemlerinde bedeniniz kadar gün boyu büyük bir yük taşıyan ayaklarınızın konforu da önemli hale gelmektedir. Bir yandan rahatlık sağlarken bir yandan da hijyenik yapılarıyla ayak sağlığınızın korunmasına yardımcı olan lohusa terlik modelleri, her anne adayının evinde kusursuz bir ortam yaratmak için tercih edebileceği tamamlayıcılardan biridir. Yumuşak bir zemine basıyormuş hissi yaratan pofuduk tabanlı özelliği ile benzersiz bir konfor sağlayan lohusa terliği modelleri; bebek aksesuarları, çiçek motifleri ve kurdelelerle süslenen son derece şık ve hareketli ürünlerdir. Aralarında ayakların çevresini tamamen saran babet şeklinde tasarlanan çeşitlerinin de bulunduğu lohusa terliği modelleri; bebek patiği ve lohusa tacı ile birleştirilerek oluşturulmuş takımlarıyla da dikkat çekmektedir.
Adres: Sanayi mahallesi 102. cadde No: 46 ( Yaşar Bolat üst geçit yanı) ISPARTA
Telefon:0246 218 07 32