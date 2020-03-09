KURUM BAŞKANIMIZ Dr. MUHAMMED ADAK İL KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ.

TKDK Isparta BülteniTarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ‘nin Isparta programı çerçevesinde ilimize gelen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Sayın Dr. Muhammed ADAK ve Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Sayın Salih ARIKAN Isparta İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti.İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü ‘den İl Koordinatörlüğü çalışmaları hakkında bilgi alan TKDK Başkanı Adak, Kurum personeli ile de bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Adak Isparta İl Koordinatörlüğünün IPARD II döneminde başarılı bir performans sergilediğini ve fon kullanımında 42 il içinde 11. Sırada bulunduğunu belirterek bu başarılarından dolayı Koordinatörlük personeline teşekkür etti.Sayın Başkanımıza ve Genel Koordinatörümüze nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.