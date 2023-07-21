Isparta'da Karanfil Hasadına Başlandı: 250 Milyon Dal Rekolte Bekleniyor

Isparta'da, ilkbahar aylarında dikilen karanfillerin hasadına başlandı. Deregümü köyünde 2 bin dekar alanda gerçekleştirilen hasatla birlikte 250 milyon dal rekolte öngörülüyor. Tomurcuk halinde kesimi yapılan karanfiller, özenle seçilerek demetler halinde paketleniyor.

Karanfil demetleri, tırlarla çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. İngiltere, Hollanda, Romanya ve Bulgaristan gibi farklı ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına Isparta'nın karanfil ihracatı gerçekleştiriliyor.

Deregümü köyü muhtarı Ali Toprakçı, karanfilin köyleri için önemli bir gelir kapısı olduğunu ifade ederek, "2023 karanfil hasat dönemimiz başladı. Yaklaşık 2 bin dönüm arazide üretim yapıyoruz. Bu sene 250 milyon dal karanfil rekoltesi bekliyoruz. Köyümüz ihracat konumunda güzel yerlere geldi. İnşallah bu sene de elde ettiğimiz ürünleri ihracat edeceğiz. Karanfil üretimi istihdama da büyük katkı sağlıyor. Köyümüz başta olmak üzere bu bölgede karanfil üretimi yapılan seralarda 3 bin kişi çalışıyor" şeklinde konuştu.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk ise bütün köyleri üretmeye çağırarak, "Ülkemizde işsizlik olmasın, ülke ekonomisine katkı sağlayalım. Bizim ürettiğimiz ürünler yurt dışı pazarında 'Made in Türkiye' olarak gözüktüğünde hepimiz aynı gururu yaşıyoruz." diye vurguladı.

Karanfil hasadı ile Isparta'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra ekonomisine de önemli katkılar sağladığı görülüyor.