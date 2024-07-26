Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı Yapıldı

2024 yılının üçüncü Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı, Isparta Valiliği’nde düzenlendi. Vali Aydın Baruş’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Toplantının amacı, kamu hizmetlerinin en kaliteli şekilde vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak olarak belirlendi.

Vali Baruş'tan Açılış Konuşması

Açılış konuşmasında Vali Baruş, toplantının amacının ildeki birimler arasında etkin bir iş birliğini sağlamak, birimlerin proje ve çalışmalarını değerlendirmek, bilgi alışverişini temin etmek ve karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek olduğunu belirtti. Vali Baruş, “Birim amirlerimizin, çalışmalarında azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum. Kamu kuruluşlarımız, bundan sonraki çalışmalarında da proje ve çalışmalarımızın istenilen seviyeye ulaşması için tüm imkânların seferber edilerek, yerel yönetimler ve sivil toplumla iş birliği içerisinde sorunları çözmeye yönelik projelerin hazırlanmasına, ilimiz ve ilçelerimizin ekonomik, sosyal ve altyapı olarak gelişmesine destek vereceklerdir” dedi.

Su Tasarrufu ve Enerji Verimliliği Uyarısı

Vali Baruş, kamu kurumlarında suyun tasarruflu kullanılması konusunda önemli uyarılarda bulundu. “Son yıllarda iklimin ciddi şekilde kuraklığa dönmesi ve yağış miktarının azalması sonucunda tatlı su kaynaklarımızın azalması neticesinde gerek içme suyu gerekse kullanma suyunda ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Bu anlamda ülke genelinde tatlı su kaynaklarımızın kullanımında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından da bir genelge yayınlandı. Kamu binalarındaki elektrik enerjisi ve su kullanımında verimliliği artıracak önlemler almamız gerekiyor. Bu konularda azami dikkat rica ediyorum. Kıt kaynaklarımızın heba olmaması ve içme ve kullanma suyu konusunda tasarrufun artırılması, vatandaşa da örnek olunması hepimizin görevi. Bundan sonraki önlemlerde su tasarrufu konusunda personelin bilgilendirilmesine ve su tüketiminin azaltılmasına çalışacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Proje ve Çalışmaların Sunumu

Toplantının devamında, Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü, kuruluşlarının proje ve çalışmalarını içeren sunumlar gerçekleştirdi. Bu sunumlar, birimler arasındaki bilgi alışverişini artırmak ve iş birliğini güçlendirmek adına büyük önem taşıdı.

Toplantı, kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği konusunda önemli kararların alınmasına sahne oldu. Vali Baruş, toplantının sonunda tüm katılımcılara teşekkür ederek, iş birliği ve koordinasyonun artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.



