10.03.2022 tarihinde;

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince ilimizdeki kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru akaryakıta el konularak ilgili birimlere teslimi sağlanmış, kaçak akaryakıtın taşındığı araca şerh konulmuştur. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapılmıştır.Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayızDeğerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.