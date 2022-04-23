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Isparta'da Bugün Vali Asarkaya Görev Yaptı

Isparta'da Bugün Vali Asarkaya Görev Yaptı
ISPARTA
G.Tarihi: 23.04.2022 14:02
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Bugün Vali Asarkaya Görev Yaptı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu koltuğunu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Berranur Asarkaya’ya bıraktı.
Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’u makamında kabul eden Vali Seymenoğlu konukları; Boğaziçi Koleji’nden Ceren Ayşe Baş, Mustafa Şener İlkokulu’ndan Ayşe Gökpınar, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan Berranur Asarkaya, Naşide Halil Gelendost İlkokulu’ndan Elanur Demirci, Şehit Ömer Sarı Ortaokulu’ndan Mert Gençtürk ve TED Isparta Koleji’nden Yiğit Efe Güngör’le tanışarak bir süre sohbet etti.
Buluşmada bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu “Sizleri burada görmekten çok çok büyük keyif alıyorum. 23 Nisan çok özel günlerimizden bir tanesi. Bundan 102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurularak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra biz de varız dediğimiz, en anlamlı gün. 23 Nisan karanlık günlerin sonunda bizlerin bugüne gelmesine vesile olan en anlamlı günlerden biri. Bu gün Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizi sizlere emanet ettiği gün. Bin bir meşakkatle, şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlığıyla kurulan bu ülke, sizlere o gün emanet edildi. Şükürler olsun ki sizler de ilk günden itibaren Türk gençliğine yakışır şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne, değerlerine, hukuk sistemine, demokrasiye, özgürlüğümüze, bayrağımıza, manevi değerlerimize ilk günden beri sahip çıkmaya devam ediyorsunuz. Eminim ki sizden sonra da sizlerin çocukları ve onların çocukları da bu bayrağı ilelebet yaşatacaktır. Bu güzel gününüzü tebrik ediyorum. Bugünlere gelmemize vesile olan bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum, vefat edenlere de rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra da bu millet birlik ve beraberlik içerisinde, bizlerin ve sizlerin gayretiyle ilelebet yaşayacaktır diyorum” dedi.
Ardından Vali Seymenoğlu makamını Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Berranur Asarkaya’ya bıraktı. Çocuk Vali Asarkaya özel kalemini arayarak bugün Işıktent Spor Salonunda düzenlenecek olan 23 Nisan gösterilerine katılacağını ileterek makam aracının hazırlanmasını istedi. Vali Seymenoğlu’nun ben de sizinle gelebilir miyim? sorusuna olumlu yanıt veren Çocuk Vali Asarkaya, Vali Seymenoğlu ile birlikte makam aracıyla Isparta Valiliği’nden ayrılarak tören alanına geçtiler.
Vali Seymenoğlu Valilikten ayrılmadan önce çocuk konuklarını tek tek uğurlayarak hediyeler verdi.
 
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