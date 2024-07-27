Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nin İlk Etabı İçin Temel Atma Töreni Düzenlendi

Isparta’nın ekonomik ve sanayi gelişimine önemli katkılar sunacak olan Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi’nin ilk etabı için Bozanönü köyü yolu üzerinde temel atma töreni düzenlendi.

1 milyon 338 bin metrekare alana sahip olacak Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nde toplam 481 iş yeri bulunacak. Temel atma töreniyle ilk etapta 26 iş yeri inşa edilmeye başlanacak. Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi’nin şu anda 334 üyesi bulunuyor.

Temel Atma Töreni Katılımcıları

Törene, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Toka, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, MHP İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, Muhtarlar Dernek Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve kooperatif üyeleri katıldı.

Tören ve Konuşmalar

Tören, katılımcıların konuşmaları ile başladı. Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve diğer yetkililer, Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nin Isparta ekonomisine sağlayacağı katkıları vurguladı. Konuşmaların ardından dua edilerek temel atma töreni gerçekleştirildi.

Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi'nin Önemi

Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi, Isparta’nın sanayi altyapısını güçlendirecek ve bölgenin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacak. Proje tamamlandığında, Isparta'da sanayi sektöründe önemli bir kapasite artışı ve istihdam sağlanması bekleniyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.











































