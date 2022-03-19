18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü etkinlikleri Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Belediye Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi.Programa Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Mustafa Aksu, Belediye Başkanı Vekili Uğur Büyükçulcu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen “Onlar Asla Geri Dönmeyi Düşünmediler” konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları ile İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Çanakkale Ruhu” konulu liseler arası şiir yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni gerçekleştirdi. Dereceye girenlere ödüllerini veren Vali Seymenoğlu tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Bayram Çil tarafından yazılan ve yönetilen “Onlar Geriye Dönmeyi Düşünmediler” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Birçok öğrencinin görev aldığı oyunda Çanakkale Savaşı’ndan kesitler duygu yüklü koreografilerle sunuldu. Oyun, izleyicilerden büyük beğeni aldı.Oyunun ardından sahneye çıkan Vali Seymenoğlu, Edebiyat Öğretmeni Bayram Çil’i ve oyunda görev alan öğrencileri tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.Program çıkışında konuklara, Çanakkale Savaşları’nda kahraman askerlerimizin kısıtlı menüsünde yer alan üzüm hoşafı ikram edildi.