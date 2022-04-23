Bu koltuğu 5 yıllığına devralacağımdan hiç şüpheniz olmasın

Naşide Halil Gelendost İlkokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, makamını temsilen Meryem Korkmaz isimli öğrenciye bıraktı. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Meclis Toplantısı gerçekleştirilirken, önemli kararlara imza atıldı. Koltuğu devralan Korkmaz, “Bugün bir günlüğüne devralmış olduğum bu makamı yaşımın tutmasıyla birlikte seçimlere girerek, 5 yıllığına alacağımdan hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleşen ziyarette konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm çocukların bayramını kutladı. Başkan Başdeğirmen, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza armağan etmiştir. Bu bayram sadece Türkiye’mize ait bir bayramdır. Dünyanın hiçbir yerinde çocuk bayramı yoktur. Bu bayram Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına hediye edilmiştir. Siz bizim geleceğimizsiniz. Sizleri çok güzel yerlerde güzel hizmetler yapan, devletine, milletine hayırlı evlatlar olarak görmek istiyoruz. Hepinizin gözleri ışıl ışıl. Sizleri ‘ben burada varım, ülkeme fedakarca hizmet edeceğim’ diyen çocuklar olarak görüyorum. Naşide Halil Gelendost Okulumuzun öğrencileri olarak sizleri burada görmekten son derece mutlu oldum. Öğretmenlerimize ve milli eğitimimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsilen başkanlık koltuğuna oturan Meryem Korkmaz, Başkan Başdeğirmen’e bugüne kadar şehre yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Korkmaz, “Özellikle 25 yıldır açılması planlanan ve 23 Nisan’da açılışı yapılacak alan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi için teşekkür ediyorum, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” derken, “Sayın Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in bıraktığı yerden en iyi şekilde görevimi yapmaya devam edeceğim. Bugün bir günlüğüne devralmış olduğum bu makamı yaşımın tutmasıyla birlikte seçimlere girerek, 5 yıllığına alacağımdan hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.Makamdaki görüşmelerin ardından Belediye Meclisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meryem Korkmaz’ın başkanlık yaptığı meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Başkan Korkmaz meclise hitaben, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve milli egemenliğimize kavuşmanın 102.yıldönümünü kutlamanın büyük bir heyecanını yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada ilk kez armağan edilen bir bayram olmuştur. Bize bu gururu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Çocuklarımızın tarihini bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna gören atan bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle sizin ve çocuklarınızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” görüşlerinde bulundu.Ardından 7 maddelik meclis gündemine geçilirken, okul bahçelerine yapılması istenen ve öğrenci sosyal kulüplerinin çalışmalarına ilişkin maddelerin de yer aldığı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Toplantıya eşlik eden ve meclis sıralarında gündemi takip eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, meclis başkanı ve meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, “23 Nisan meclis toplantınızda çok güzel konulara değindiniz. Biz de iletmiş olduğunuz talepleri sonuca ulaştıracağız. Meclis üyelerinin söz alması, memleketimiz, okullarımız ve geleceğimizle ilgili konularda taleplerde bulunmanız çok güzeldi. Çok güzel hazırlanmışsınız. Sizlere belediyem ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda bu salonlarda ve koltuklarda hizmet edeceğiniz inancındayım. Buralar halka hizmet yerleridir. Sizlerin de buralara talip olduğunuzu gördüm. Hedefinizi bu yönde şekillendirirseniz, buralarda olmak için çalışmalarınıza bugünlerden başlarsanız bizler de son derece mutlu oluruz. Burada olmanızdan dolayı sayın başkanıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Başkan Başdeğirmen, toplantının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verirken, bayramlarını kutladı.