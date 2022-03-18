ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN

107. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



Çanakkale Zaferimizin 107. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve onurla idrak ediyoruz.

Bu topraklardaki bin yıllık varlığı kazınmak istenen asil milletimizin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan Çanakkale Zaferi, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, insanlarımızın şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılmış, cihanı hayrete düşüren emsalsiz bir destandır.

Çanakkale Zaferi, milletin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakârlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan, İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı, sonuçları itibarıyla dünya tarihini etkileyen bir dönüm noktası olmuştur.

Vatanı, bayrağı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüzbinlerce kahraman, göz kamaştıran mücadeleleriyle 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşetmişlerdir.

Çanakkale şehitlerinin torunları olarak bizlere düşen en büyük sorumluluk, “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletiyle topyekûn canı ve kanı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı 107 yıl önceki kararlılık ve azimle muhafaza etmektir.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.