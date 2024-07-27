Isparta'da Aşırı Yağış, Bozanönü'de Su Baskınlarına Neden Oldu

Isparta’nın merkezine bağlı Bozanönü köyünde meydana gelen şiddetli fırtına ve aşırı yağış, su baskınlarına neden oldu. Köy muhtarı ve vatandaşlar, aniden bastıran yağış karşısında büyük bir teyakkuz hali yaşadı. İl Özel İdaresi ekipleri ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olay yerine hızla müdahale ederek su tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hızlı Müdahale

Şiddetli yağışın etkili olduğu anlarda, Bozanönü köyü sakinleri büyük endişe yaşadı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde su baskınlarının yarattığı olumsuz etkiler en aza indirildi. İl Özel İdaresi ve İtfaiye ekipleri, köydeki su tahliye işlemlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak, durumun kontrol altına alınmasını sağladı.

Köy Muhtarı ve Vatandaşlar Teyakkuzda

Bozanönü köy muhtarı ve vatandaşlar, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Köydeki altyapı sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten köy sakinleri, belediye ve ilgili kurumların daha fazla tedbir almasını istiyor.

Belediye ve İlgili Kurumlara Eleştiri

Her yağış sonrası yaşanan su baskınları, Isparta'nın altyapısının yetersiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, belediyenin ve ilgili kurumların altyapı sorunlarına yeterince önem vermediğini düşünüyor. Köy sakinleri, "Her yağış sonrası aynı sorunları yaşıyoruz. Belediye ilgilenmiyor mu? Altyapı çalışmalarına neden yeterince yatırım yapılmıyor?" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

Geçmiş Olsun Mesajı

Bozanönü köyünde yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür olayların tekrarlanmaması ve gerekli önlemlerin alınması adına yetkililerin hızlı ve etkili adımlar atması bekleniyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



















