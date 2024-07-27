Bingöl'de Madde Bağımlısının Saldırısı: 4 Ölü, 5 Yaralı

Bingöl’de Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkisinde yaşanan dehşet verici olayda, madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra çevredekilere saldırdı. Bu acımasız saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil'in Açıklamaları

Geçtiğimiz yıllarda madde bağımlılığı ile ilgili çarpıcı uyarılarda bulunan UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, olayın ardından bir kez daha dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbil, daha önce yaptığı "Yakında sokaklar zombi gibi dolaşan bağımlılar ile dolacak" açıklamasını hatırlatarak, yaşanan olayın bu uyarıları doğruladığını belirtti.

"Olayın Acısı Yakınlarına Kaldı"

Yaşar Erbil, saldırı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yine her zamanki gibi televizyonlarda hepimiz seyrettik, üzüldük, vah vah, tüh tüh dedik. Ölen öldüğü ile kaldı, acıları da anne babasına kaldı maalesef. Geçtiğimiz senelerde Bağcılar semtinde yaşanan yine bir uyuşturucu bağımlısının, annesinin kafasını kesip atmasının ardından, annene nasıl kıydın sorusuna anneme söyleyin ceza evine iç çamaşır göndersin, benim için üzülmesin dedi. Bu cevap çok enteresan bir cevaptı. Herkes beddua edip söylendi fakat bu cevaptaki ayrıntıyı çoğu kişi fark edip anlayamadı. Buradaki olayda bir nevi bunun benzeri. Ben soruyorum, bir uyuşturucu bağımlısı bu durumlara gelinceye kadar bu insanlar neredeydi? Bu idareciler, bu bağımlının yakınları neredeydi?"

"Devlet İvedilikle Adım Atmalı"

Erbil, devletin uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede kararlılık göstermesi gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi:

"Devletimiz şu anda nasıl terör örgütlerini çökertiyor ve bitirmek üzereyse, bu uyuşturucu bağımlılıklarıyla mücadele konusunda da ivedilikle tüm illere UYUMDER gibi rehabilitasyon yerleri açılıp, milyonlarca bağımlıyı rehabilite etmek zorunda ve bunun da kökünü kazımak için adımları atmak zorunda. Yoksa işimiz vahim."

"Son Uyuşturucular Şizofrenik ve Bipolar Bozukluğa Yol Açıyor"

Erbil, beş yıldır bu uyarıları yaptığını belirterek, son zamanlarda kullanılan uyuşturucuların ciddi psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu ifade etti:

"Ben bunu 5 yıldır söylüyorum. Son zamanlarda kullanılan uyuşturucular şizofrenik ve bipolar bozukluğuna yol açıyor. O yüzden bir an önce bu yavrularımızı tedavi altına almak zorundalar. Önlem konusunda zaten Yeşilay ve Yedam gerekli tedbirleri alıyor. Fakat milyonlarca bulaşmış, kirlenmiş bu yavrularımızı tedavi etmedikleri sürece daha nice Bağcılar ve nice Bingöl vakaları olacaktır."

Olayın ardından yaşanan acının ailelerde derin izler bıraktığına dikkat çeken Erbil, bağımlılıkla mücadelede daha kapsamlı ve etkin adımlar atılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.