Isparta'da 30 Ağustos Zafer Koşusu İçin Geri Sayım Başladı!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Zafer Koşusu'na tüm Isparta halkını bekliyoruz. Bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek milli birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. İşte detaylar:
Etkinlik Tarihi: 29 Ağustos 2023
Etkinlik Yeri: Atatürk StadyumuKategoriler:
Başlama Saati: 18:00
Başvurular 28 Ağustos 2023 saat 17:00'de sona erecektir
Whatsapp Hattı: 0 505 613 95 36 – Lütfü Yılmaz
Başlama Saati: 18:00
Başvurular 28 Ağustos 2023 saat 17:00'de sona erecektir
Whatsapp Hattı: 0 505 613 95 36 – Lütfü Yılmaz
- Küçükler (Bayanlar-Erkekler) : 2012 - 2013 doğumlular
- Yıldızlar (Bayanlar-Erkekler) : 2010 – 2011 doğumlular
- Gençler (Bayanlar-Erkekler) : 2006 - 2009 doğumlular
- Büyükler (Bayanlar-Erkekler) : 2005 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular
- Master (Bayanlar-Erkekler) : 1981 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular