Isparta'da 30 Ağustos Zafer Koşusu İçin Geri Sayım Başladı!

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Önemli Duyuru: Zafer Koşusu İçin Geri Sayım Başladı!

Etkinlik Tarihi: 29 Ağustos 2023

Etkinlik Yeri: Atatürk Stadyumu

Başlama Saati: 18:00

Başvurular 28 Ağustos 2023 saat 17:00'de sona erecektir

Whatsapp Hattı: 0 505 613 95 36 – Lütfü Yılmaz

Kategoriler:

Küçükler (Bayanlar-Erkekler) : 2012 - 2013 doğumlular

Yıldızlar (Bayanlar-Erkekler) : 2010 – 2011 doğumlular

Gençler (Bayanlar-Erkekler) : 2006 - 2009 doğumlular

Büyükler (Bayanlar-Erkekler) : 2005 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular

Master (Bayanlar-Erkekler) : 1981 doğumlu ve daha büyük yaştaki sporcular

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan Zafer Koşusu'na tüm Isparta halkını bekliyoruz. Bu anlamlı etkinlikte bir araya gelerek milli birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. İşte detaylar:Sporun ve milli ruhun bir araya geldiği bu özel günü kaçırmayın! Hep birlikte koşarak zaferimizi bir kez daha kutlayacağız.