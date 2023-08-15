​Doğayı Temiz Tuttuk, Temizlik Bilincini Yaydık!

Isparta'nın güzel Eğirdir İlçesi'nde, çevre temizliği ve farkındalığını artırmak amacıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Isparta SDÜ Üniversitesi'nde eğitim alan 45 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, 12 Ağustos 2023 tarihinde Eğirdir Belediyesi'nin çağrısı üzerine ilçeye gelerek Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bağlı Çevre Temizlik Birimi ve Park ve Bahçeler Birimi'nin çalışmalarına destek verdi.Eğirdir Belediyesi'nin çevre sağlığı, huzur ve temizlik konusundaki çalışmalarına destek olan bu etkinlikte, yabancı öğrenciler ve belediye yetkilileri bir araya geldi. Çevre Temizlik Birimi, Park ve Bahçeler Birimi'nin 20 kişilik personeli ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, doğal yaşam alanlarının çevre kirliliği ile nasıl etkilendiği gözlemlendi."Doğayı temiz tutalım ki, temiz bulalım" sloganıyla başlatılan çevre temizliği etkinliği, etkileyici sonuçlar doğurdu. Etkinliğin ardından 'Sıfır Atık Parkı'na gidildi ve öğrenciler ile birlikte parkta bulunan kanallara doğal resimler ekleyerek renkli ve bilinçli bir mesaj ile farkındalık oluşturuldu.Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erhan SAVRAN ve Destek Hizmetleri Müdürü Gamze GÖKSU gibi yetkililerin de destek verdiği etkinlik, Isparta'nın temiz ve yaşanabilir bir çevre vizyonunu güçlendirmeye yönelik bir adım olarak öne çıktı.Etkinliğin ardından öğrenciler, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e, Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN'a, Destek Hizmetleri Müdürü Gamze GÖKSU ve tüm çalışanlara teşekkür ederek duyarlılıklarını dile getirdiler.Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu